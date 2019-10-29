В среду в Рязанской области обещают осадки от дождя до снега

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-29T18:13:34+03:00

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В Рязанской области продолжает холодать. 30 октября, по прогнозу местного ЦГМС, температура воздуха ночью -3…+2, днем -1…+4.

Погода в среду прогнозируется облачная с прояснениями. На большей части территории региона выпадут небольшие осадки: дождь, мокрый снег и снег - в зависимости от района и времени суток.

Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, при порывах - 12-17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU