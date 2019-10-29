Упав с мотоцикла, рязанец попал под колеса грузовика
В Шиловском районе местный мотоциклист погиб, попав под грузовик. Это произошло 26 октября на 135 километре дороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИБДД, 41-летний мужчина двигался в сторону Шилова. Примерно в 11.20, не совладав с управлением, он упал с мотоцикла Suzuki и оказался под колесами встречного ЗИЛа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Издательство «Пресса» публикует фото с места ДТП и со слов автоинспектора отмечает, мотоциклист ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Фото: ryazpressa.ru
ИСТОЧНИК KP.RU