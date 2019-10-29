2019-10-29T17:04:27+03:00
Происшествия

Упав с мотоцикла, рязанец попал под колеса грузовика

ДТП случилось в Шиловском районе. Мужчина скончался на месте происшествия
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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В Шиловском районе местный мотоциклист погиб, попав под грузовик. Это произошло 26 октября на 135 километре дороги РяжскКасимов – Нижний Новгород.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УГИБДД, 41-летний мужчина двигался в сторону Шилова. Примерно в 11.20, не совладав с управлением, он упал с мотоцикла Suzuki и оказался под колесами встречного ЗИЛа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Издательство «Пресса» публикует фото с места ДТП и со слов автоинспектора отмечает, мотоциклист ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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