Отца погибших на пожаре в Сановке детей отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-29T14:42:56+03:00

Дом, как считает следствие, загорелся из-за его непотушенной сигареты

Изменить размер текста: A A

Заключен под стражу отец троих детей, погибших на пожаре в селе Сановка (Шиловский район, Рязанская область). О том, что суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Чуть ранее стало известно о задержании 33-летнего мужчины с непогашенной судимостью. Оказалось, что дом, скорее всего, загорелся из-за его непотушенной сигареты.

- Преступная небрежность подозреваемого стала причиной, вызвавшей пожар и повлекшей гибель малолетних детей, - считают в Следственном комитете.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Трагедия в Рязанской области: понадеявшись друг на друга, родители оставили детей в огне

Четырехлетняя Василиса жила с бабушкой, но на выходные попросилась к маме. В ночь на воскресенье она погибла на пожаре вместе с младшими сестренкой и братиком (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU