Сломавшая позвоночник рязанская школьница переживает за своего учителя

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-29T13:58:29+03:00

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Сломавшая позвоночник на уроке физкультуры рязанская школьница находится в Рязанской детской областной клинической больнице. МРТ подтвердила перелом позвоночника. Пострадавшей назначена лечебная физкультура и постельный режим.

По сообщению издательства «Пресса», девочка переживает за своего учителя физкультуры Евгений Ушакова. Она боится, что преподаватель может пострадать из-за ее неосторожных действий.

Ситуацию прокомментировала начальник управления образования администрации Александро-Невского района Татьяна Федотова:

- В отношении учителя проведена проверка. Действия педагога признаны в данной ситуации правильными. Техника безопасности соблюдалась.

Предполагается, что в больнице девочка пробудет около месяца. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, что 23 октября на уроке физкультуры в Благовской школе ученица 8 класса упала со шведской стенки на уложенные внизу маты. Девочку отвезли в районную больницу, где поставили предварительный диагноз – компрессионный перелом позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU