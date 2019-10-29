В Рязани покажут ролики-победители 66 фестиваля креативности «Каннские Львы»
15 ноября в кинотеатре «Формула Кино» в ТРЦ «Виктория Плаза» состоится мировая премьера презентации роликов-победителей 66 Международного фестиваля креативности «Каннские Львы».
Зрители увидят лучшие образцы мирового креатива. Презентация этого фестиваля вот уже много лет остается одним из самых ожидаемых событий в сфере российской рекламной индустрии и возможностью составить представление о новейших маркетинговых технологиях и трендах будущего.
– В этом году посетители показов увидят ролики-победители в категориях Film и Film Craft и смогут оценить ключевые направления наград фестиваля в 2019 году: общение, мастерство, опыт, развлечения, добро, здоровье, воздействие, инновации и охват, – говорится в сообщении организаторов.
Билеты уже в продаже. Подробности здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU