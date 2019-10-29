На ремонт больницы №10 в Рязани потратят 12 миллионов
В Рязани в середине октября начался ремонт поликлиники больницы №10. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, работы, стоимость которых – почти 12 миллионов рублей, планируется завершить к 4 декабря.
В смету входят:
- ремонт входной группы;
- устройство отмостки и запасного выхода;
- замена окон и дверей;
- частичная замена водопровода, систем отопления и энергоснабжения.
Кроме того, медучреждение ждет небольшая перепланировка. Так, из холла перенесут аптечный киоск, создав там комфортную зону ожидания.
Прием пациентов, конечно же, продолжается, но схема размещения кабинетов изменена. Информацию о том, как найти нужного специалиста, можно получить на сайте больницы, у дежурных администраторов, а также по телефонам: (4912) 35-00-88 (регистратура), 35-05-39 (заведующая поликлиникой), 37-72-42 (заведующие отделениями).
ИСТОЧНИК KP.RU