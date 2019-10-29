2019-10-29T11:11:24+03:00
Общество

На ремонт больницы №10 в Рязани потратят 12 миллионов

Окончание работ намечено на 4 декабря
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: minzdrav.ryazangov.ruФото: minzdrav.ryazangov.ru
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В Рязани в середине октября начался ремонт поликлиники больницы №10. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, работы, стоимость которых – почти 12 миллионов рублей, планируется завершить к 4 декабря.

В смету входят:

- ремонт входной группы;

- устройство отмостки и запасного выхода;

- замена окон и дверей;

- частичная замена водопровода, систем отопления и энергоснабжения.

Кроме того, медучреждение ждет небольшая перепланировка. Так, из холла перенесут аптечный киоск, создав там комфортную зону ожидания.

Прием пациентов, конечно же, продолжается, но схема размещения кабинетов изменена. Информацию о том, как найти нужного специалиста, можно получить на сайте больницы, у дежурных администраторов, а также по телефонам: (4912) 35-00-88 (регистратура), 35-05-39 (заведующая поликлиникой), 37-72-42 (заведующие отделениями).

ИСТОЧНИК KP.RU

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