2019-10-29T11:28:33+03:00
Общество

Рязанская ГИБДД призвала автомобилистов срочно сменить резину на зимнюю

Учитывая прогноз погоды, откладывать действительно нельзя
Мария БЛИНОВА
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Дорожники тем временем на новый график уже перешли. Фото: Пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.Дорожники тем временем на новый график уже перешли. Фото: Пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.
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29 октября областное Управление ГИБДД опубликовало обращение к автомобилистам: рязанцев предупреждают о необходимости «переобуть» свои машины. Срочность вызвана резким похолоданием – в том числе падением температуры до минусовой.

– При низкой температуре у летней резины гораздо хуже сцепные характеристики, чем у зимней. В среднем, летние покрышки обладают высокими сцепными свойствами при температуре около +10°С. С ее снижением показатель падает, а при переходе через 0°С ездить на них просто опасно, – говорится в сообщении. – При дожде и снеге, слякоти и гололеде зимняя резина значительно превосходит по параметрам летнюю.

Напомним, накануне ровно с тем же призывом выступили дорожники из Упрдор Москва-Волгоград, которые 28 октября перешли на зимний график работы.

Синоптики тем временем обещают лишь снижение температуры: по предварительному прогнозу на 30 октября, ночью и днем будет около нуля, а вот в ночь на четверг – уже стабильно -2…-4°С, днем только до +3ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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