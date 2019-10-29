Улицу Татарскую с опасным тротуаром отремонтируют в 2020-м

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-29T09:53:42+03:00

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Администрация Рязани заявила о планах отремонтировать улицу Татарскую в 2020 году. Речь идет об участке в районе Лазаревского кладбища, где на изгибе дороги тротуар попросту опасен из-за разбитого состояния, узости и наклона к проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе исполнительного органа власти, соответствующий проект разработан еще в 2018 году. Он предполагает ремонт проезжей части, бордюров и тротуаров с расширением того самого «негабаритного» места.

Отметим, что так городские власти прокомментировали публикацию в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте». Ее автор стал свидетелем, как женщина на опасном участке споткнулась и чуть было не попала под машину.

ИСТОЧНИК KP.RU