Рязанцам покажут, что такое «Свободная любовь»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-29T09:12:00+03:00

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16 ноября на сцене Рязанской филармонии покажут спектакль «Свободная любовь» с участием Дмитрия Дюжева, Дарьи Фекленко, Татьяны Лютаевой и Петра Белышкова. Его по пьесе Леонарда Герше «Эти свободные бабочки» поставил режиссер Андрей Житинкин.

«Что такое свобода? Что такое любовь? Что вернее выбирает ориентиры: глаза или сердце? И что в жизни важнее: любовь или независимость?», - такие вопросы затрагивает произведение.

По сюжету юноша и девушка оказываются случайными соседями в съемной квартире. Она – легкомысленная максималистка, он – несмотря на физический недуг, готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между ними развиваются столь стремительно, что буквально за несколько часов они переживают бурный роман – со встречами и расставаниями, ревностью и страстью.

Начало спектакля – в 19.00. Билеты на сайте rzn.kassy.ru. Возрастная категория 16+.

На правах рекламы.

Афиша спектакля.

ИСТОЧНИК KP.RU