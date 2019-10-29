2019-10-29T06:35:45+03:00
Общество

До конца ноября в Скопине установят пять светофоров

Городские власти вложили в разработку проектно-сметной документации 230 тысяч рублей
Александр РАДЫГИН
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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До конца ноября в Скопине установят пять светофоров. Их уже начали монтировать на перекрестке улиц Ленина и Льва Толстого, у школ №3, №4 и Октябрьской. Один из светофоров уже работает на улице Высоковольтной.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

— Администрация Скопина вложила 230 тысяч рублей в разработку проектно-сметной документации, — пояснила «Прессе» начальник городского отдела капитального строительства Алевтина Гуськова. — Потом нашу заявку рассмотрели, утвердили и выделили деньги.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

Подрядчиками выступили две фирмы — ООО «Энергосервис» из Рязани и ООО «ДорзнакКовров» из Коврова Владимирской области. Срок исполнения обоих контрактов – 29 ноября. Общая стоимость работ – более 4,2 млн рублей.

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Теперь будут моделировать ситуации, и разрабатывать проекты – менять придется многое, включая разметку и работу светофоров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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