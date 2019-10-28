2019-10-28T20:00:05+03:00
Происшествия

Странное ДТП с бензовозом в Рязани попало на видеорегистратор

Водитель Brilliance, судя по всему, не справился с управлением
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.Фото: Кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.
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Вечером в понедельник, 28 октября, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте опубликовано видео момента ДТП, случившегося на перекрестке улиц Большая и Советской Армии. Судя по данным видеорегистратора, запись сделана в полдень воскресенья.

Оборудование установлено на авто выезжавшем с Советской Армии. В момент аварии эта машина стоит перед перекрестком в ожидании «зеленого».

На кадрах отчетливо видно, как Brilliance, поворачивающий вместе с бензовозом на Советскую армию со стороны «Глобуса» и ехавший по правой полосе, внезапно обгоняет грузовик, выезжая прямо перед ним на его полосу. Однако быстро выпрямить машину водитель не смог, и она задевает Renault, мирно стоящий на встречке перед светофором.

Официальной информации о пострадавших в этой аварии не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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