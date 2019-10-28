Странное ДТП с бензовозом в Рязани попало на видеорегистратор
Вечером в понедельник, 28 октября, в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте опубликовано видео момента ДТП, случившегося на перекрестке улиц Большая и Советской Армии. Судя по данным видеорегистратора, запись сделана в полдень воскресенья.
Оборудование установлено на авто выезжавшем с Советской Армии. В момент аварии эта машина стоит перед перекрестком в ожидании «зеленого».
На кадрах отчетливо видно, как Brilliance, поворачивающий вместе с бензовозом на Советскую армию со стороны «Глобуса» и ехавший по правой полосе, внезапно обгоняет грузовик, выезжая прямо перед ним на его полосу. Однако быстро выпрямить машину водитель не смог, и она задевает Renault, мирно стоящий на встречке перед светофором.
Официальной информации о пострадавших в этой аварии не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU