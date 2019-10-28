2019-10-28T18:58:57+03:00
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Дорожники перешли на зимний режим и призывают водителей «переобуться»

Опубликован и номер телефона круглосуточной диспетчерской
Мария БЛИНОВА
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Машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать расположение техники и координировать работу бригад. Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать расположение техники и координировать работу бригад. Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
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С понедельника, 28 октября, Упрдор Москва-Волгоград перешло на зимний режим работы, сообщила его пресс-служба. Предприятие, напомним, следит за федеральными трассами в пяти регионах, в том числе в Рязанской области.

Круглосуточное дежурство введено до весны. Сотрудники центров оперативного управления постоянно мониторят состояние проезжей части. Метеообстановку проверяют с помощью специальных постов, установленных каждые 40-50 километров. Информация о состоянии трасс передается по радио, в том числе по 15 каналу AM-диапазона – «каналу дальнобойщиков».

Для почти 240 км, обслуживаемых этим учреждением в Рязанской области, на зиму заготовили порядка 40 тысяч тонн пескосоляной смеси.

– Упрдор Москва-Волгоград просит водителей «переобуть» машины в зимнюю резину. В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8 (4752) 71-04-32, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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