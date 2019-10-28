Во вторник в Песочне и в Приокском поселке Рязани отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-28T17:07:31+03:00

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Днем во вторник, 29 октября, на ряде улиц Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба администрации города. Это вызвано необходимостью ремонта водопроводных сетей, уточнили в МП «Водоканал города Рязани».

С 9.00 до 17.00 ХВС не будет по адресам:

– улица Октябрьская, д. 47, д. 48/16, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56а (школа №48), д. 58 и д. 60;

– улица Бронная, д. 14;

– улица Энгельса, д. 53.

С 9.30 до 20.00 холодную воду отключат в Песочне на:

– улице Новоселов, д. 34 корп. 4;

– улице Зубковой, д. 22а (школа №51), д. 23а (д/сад №149), д. 21, д. 21 корп. 1, д. 21 корп. 2, д. 21 корп. 3, д. 22, д. 22 корп. 1, д. 22 корп. 2, д. 23, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 3, д. 25, д. 25а и д. 23б.

ИСТОЧНИК KP.RU