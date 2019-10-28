Повредившая позвоночник рязанская школьница сорвалась со шведской стенки

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-28T17:18:21+03:00

Девочка активна и хорошо подготовлена физически, но от случайной травмы это не уберегло

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Стали известны подробности инцидента, в результате которого девочку с повреждением позвоночника госпитализировали из поселка Александро-Невский в Рязань. Он произошел в школе села Благие, где теперешняя пациентка ОДКБ учится в 8 классе.

Как в беседе с «Комсомолкой» отметила начальник управления образования и молодежной политики Татьяна Федотова, однозначную оценку случившемуся дать еще сложно: обстоятельства уточняются, а директор школы Елена Сверчкова вызвана в райцентр. Однако пока оснований обвинять кого-то в несоблюдении норм и правил нет.

Со слов очевидцев, девочка без указания учителя, пока тот давал задание мальчикам, полезла по шведской стенке на перекладину. В какой-то момент нога соскользнула, и она сорвалась вниз.

При этом ученица, судя по всему, активна и достаточно хорошо подготовлена физически: сдавала нормативы ГТО, занимается танцами.

Ранее в областном минздраве сообщили, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU