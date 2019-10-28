В регионе завершилась акция «Дни образовательных организаций ФСБ России»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-28T16:55:06+03:00

Потенциальные абитуриенты смогли узнать об условиях поступления и учебы в престижных вузах страны

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С 22 по 25 октября в Рязани впервые прошла патриотическая акция «Дни образовательных организаций ФСБ России в Рязанской области».

На мероприятия были приглашены учащиеся 9-11 классов, колледжей, активисты патриотических организаций. Для них в течение нескольких дней проводились презентационные мероприятия с показами видеофильмов, фотоматериалов, представлены образцы вооружений и техники, современное обмундирование и экипировка спецподразделений, организованы выставки, посвященные образовательным организациям ФСБ. В рамках проекта в ряде муниципальных образований региона, в том числе Сасово, Скопине, Касимове и Ряжске состоялись информационно-презентационные и патриотические мероприятия. Они направлены на повышение престижа военной службы, а также на информирование молодежи о возможностях поступления и обучении в образовательных учреждениях Федеральной службы безопасности.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

25 октября состоялось возложение цветов к Монументу Победы. В честь защитников Родины, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, был дан троекратный оружейный салют. Курсанты и активисты Юнармии прошли перед участниками мероприятия торжественным маршем.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Финальным событием «Дней образовательных организаций ФСБ России» стало торжественное собрание, прошедшее в здании Рязанской филармонии. На нем присутствовали: начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев, руководитель ФГКОУ ВО «Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности» Виктор Щеблыкин, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, руководители силовых структур, администрации Рязани, ряда региональных министерств, вузов и общественных организаций.

Приветствуя собравшихся, губернатор поблагодарил организаторов акции за выбор Рязанской области в качестве площадки для ее проведения:

- Этот проект уникальный и очень важный для молодежи. Он формирует правильное отношение к понятию «защита Отечества», прививает такие важные качества, как любовь к Родине и ответственность за настоящее и будущее страны. А будущее у государства есть только тогда, когда подрастающее поколение воспитывается в духе патриотизма.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

В свою очередь начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев поблагодарил губернатора за поддержку в организации и проведении мероприятия:

- Проект масштабный. Благодаря всесторонней помощи правительства региона мы смогли эффективно и качественно провести все мероприятия акции, которая очень важна для нашей молодежи.

Сама акция вызвала большой интерес у жителей области, особенно у молодых людей. Они смогли в подробностях узнать о службе в органах безопасности, работе лучших профильных вузов страны, условиях поступления и учебы.

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU