Погибший в Шацке мальчик побеждал на школьных олимпиадах

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-28T17:34:13+03:00

Причина его смерти до сих пор не установлена

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25 октября в райцентре Шацк на территории старого кирпичного завода было обнаружено тело подростка 2004 года рождения. По данному факту Сасовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку.

Известно, что на территории бывшего завода находилась группа подростков. Почему один из них скончался, пока точно не известно. На теле погибшего видных следов смерти криминального характера нет. Для установления причины гибели назначен ряд экспертиз.

- Мальчик очень хороший, подающий надежды – прокомментировала завуч Казачинской средней школы Наталья Кургузова издательству «Пресса» гибель ученика. – Он был победителем многих олимпиад и в этот раз готовился к очередной – по математике.

Также издательство сообщает, что мальчик в этот день должен был праздновать свой день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU