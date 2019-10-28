Искалеченный хозяином Мухтар обрел новый дом

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-28T15:57:37+03:00

Его забрала волонтер, которая выгуливала его во время лечения

Изменить размер текста: A A

Пес Мухтар, покалеченный хозяином, обрел новый дом. С ним не смогла расстаться волонтер, отвечавшая за его выгул, сообщает Городская служба по контролю за безнадзорными животными.

Совсем недавно Мухтар перенес последние операции. Благодаря усилиям хирургов Александра Трушкина, Николая Ламакина, Дмитрия Беседина и персонала одной из рязанских ветклиник он почти выздоровел: лапа прекрасно работает, челюсть заживает.

- Теперь осталось только раз в месяц приходить на контрольный приём, ещё предстоит долгое лечение от дирофиляриоза, - пишет директор МБУ «ГСКБЖ» Марина Селезнева.

По ее словам, Мухтару предстоит пожизненно принимать довольно дорогие лекарства, но деньги на них есть – хватает пожертвований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция передала в суд дело пса Мухтара, изувеченного хозяином

Вина мужчины подтвердилась в ходе расследования, которое могло вообще не начаться, если бы не общественный резонанс и вмешательство прокуратуры. (ПОДРОБНЕЕ)

Сасовец, изувечивший своего пса: Мухтар мне снится каждую ночь

В селе, где животных принято не лечить, а убивать, стали травить единственную женщину, которая заступилась за раненую собаку. Мы съездили в рязанскую глубинку и познакомились с хозяином собаки. (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU