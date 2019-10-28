В 2020 году площадки для написания «Диктанта Победы» будут открыты во всех малых городах

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-28T15:06:16+03:00

Планируется, что их откроют во всех муниципалитетах и населенных пунктах численностью от пяти тысяч человек

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В 2020 году площадки для написания всероссийского исторического «Диктанта Победы», который проходит в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», будут открыты во всех муниципалитетах и населенных пунктах численностью от пяти тысяч человек. Такое решение было принято на заседании президиума Генерального совета партии.

- Мы полагаем, что диктант во всех смыслах прошел успешно. Положительный опыт не дает нам останавливаться на достигнутом. В этой связи предлагается закрепить успех и его расширить. В частности, мы предлагаем, чтобы площадки «Диктанта Победы» разместились во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах численностью от 5 тысяч человек, — сказал координатор партпроекта «Историческая память», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Парламентарий также добавил, что в планах расширить географию акции. «Мы рассчитываем расширить иностранную географию проекта. Надеюсь, что в нем примут участие как все страны антигитлеровской коалиции, так и большинство стран Европы», — добавил он.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU