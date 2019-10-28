Рязанскую школьницу госпитализировали с переломом позвоночника
Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное и дают благоприятный прогноз
Изменить размер текста:
В Рязань, в Областную детскую клиническую больницу, доставили пациентку из Александро-Невского района с переломом позвоночника. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава, ее состояние удовлетворительное.
Девочка находится под пристальным наблюдением. Медики дают благоприятный прогноз на ее выздоровление.
По неофициальной информации, инцидент, в результате которого были получены травмы, произошел на уроке физкультуры в одной из сельских школ.
ИСТОЧНИК KP.RU