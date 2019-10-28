2019-10-28T14:23:57+03:00
Происшествия

Рязанскую школьницу госпитализировали с переломом позвоночника

Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное и дают благоприятный прогноз
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязань, в Областную детскую клиническую больницу, доставили пациентку из Александро-Невского района с переломом позвоночника. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава, ее состояние удовлетворительное.

Девочка находится под пристальным наблюдением. Медики дают благоприятный прогноз на ее выздоровление.

По неофициальной информации, инцидент, в результате которого были получены травмы, произошел на уроке физкультуры в одной из сельских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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