Рязанского вице-губернатора наградил патриарх Кирилл
Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков побывал на церемонии освящения кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. Будучи выходцем отсюда, он помогал восстанавливать главный храм города. За это 27 октября Греков получил награду - «Патриарший знак храмостроителя» - из рук патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Отметим, что в стенах собора в воскресенье собрались многие влиятельные люди (можно сказать, политический бомонд): первые лица региона, полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители крупного бизнеса.
Напомним, согласно официальной биографии, Греков, уроженец Ростовской области, в 90-х начал трудовую деятельность в местном комбинате хлебопродуктов, работал «на руководящих должностях в ряде организаций», а перед приездом в Рязань преподавал в «Донском государственном техническом университете».
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ИСТОЧНИК KP.RU