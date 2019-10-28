После попадания в кювет на рязанской трассе пострадали сразу три человека

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-28T12:37:36+03:00

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В минувшую субботу, 26 октября, около 15:50 в Рязанском районе автомобиль улетел в кювет. Авария произошла на 178 км дороги М5 «Урал», сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

28-летний житель Волгоградской области на «Ладе Приоре», по предварительной информации, не справился с управлением, в итоге машина съехала с дороги и опрокинулась.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Пострадали три человека: водитель, 29-летний пассажир и 28-летняя пассажирка. Все они получили травмы.

Напомним, спустя менее 9 часов после этой аварии, на другом конце области «Лада» тоже улетела в кювет. Это ДТП оказалось смертельным.

В общей сложности за прошедшие пятницу и выходные на дорогах региона зарегистрировано 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 20 получили травмы. Инспекторы задержали 26 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU