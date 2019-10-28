2019-10-28T11:53:23+03:00
Происшествия

Перелетел, врезался, перевернулся: на рязанской дороге погиб водитель

«Лада Гранта» оказалась в кювете у встречной полосы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшие выходные в Рязанской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в ночь на воскресенье, 27 октября, в Сапожковском районе, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД.

Около полуночи на 64 километре дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород местный житель на «Ладе Гранта», по предварительной информации, не справился с управлением и через встречку улетел в кювет. Здесь машина врезалась в дерево и перевернулась.

38-летний водитель погиб на месте ДТП.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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