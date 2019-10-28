За нарушения правил санитарии рязанские детсады оштрафовали на полмиллиона
С января по сентябрь региональное Управление Роспотребнадзора провело плановые и внеплановые проверки в 126 детсадах области, сообщает пресс-служба ведомства.
Основные среди выявленных нарушений это несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима и несоответствие нормативам лабораторно-инструментальных исследований.
В итоге возбуждено около 100 административных дел. Общая сумма штрафов – почти 556 тысяч рублей.
Роспотребнадзор направил в суды 8 исков о присуждении к устранению нарушений. 5 из них суд уже удовлетворил.
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ИСТОЧНИК KP.RU