За нарушения правил санитарии рязанские детсады оштрафовали на полмиллиона

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-28T11:29:53+03:00

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С января по сентябрь региональное Управление Роспотребнадзора провело плановые и внеплановые проверки в 126 детсадах области, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные среди выявленных нарушений это несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима и несоответствие нормативам лабораторно-инструментальных исследований.

В итоге возбуждено около 100 административных дел. Общая сумма штрафов – почти 556 тысяч рублей.

Роспотребнадзор направил в суды 8 исков о присуждении к устранению нарушений. 5 из них суд уже удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU