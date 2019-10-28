2019-10-28T11:29:53+03:00
Общество

За нарушения правил санитарии рязанские детсады оштрафовали на полмиллиона

Часть недоработок пришлось заставлять исправлять через суды
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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С января по сентябрь региональное Управление Роспотребнадзора провело плановые и внеплановые проверки в 126 детсадах области, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные среди выявленных нарушений это несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима и несоответствие нормативам лабораторно-инструментальных исследований.

В итоге возбуждено около 100 административных дел. Общая сумма штрафов – почти 556 тысяч рублей.

Роспотребнадзор направил в суды 8 исков о присуждении к устранению нарушений. 5 из них суд уже удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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