2019-10-28T10:49:44+03:00
Недвижимость

За падение на лестнице рязанец отсудил у ТСЖ крупную сумму

Мужчина почти месяц провел в больнице и полгода ходил на костылях
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Советского райсуда. Речь идет о споре ТСЖ и жильца, в котором райсуд встал на сторону пострадавшего.

В конце января жилец дома, обслуживаемого ТСЖ «Кальная, 39», спускался по лестнице и поскользнулся. Падая, он еще и проехал спиной вниз по ступенькам, а придя в себя, почувствовал сильную боль. Самостоятельно попасть к медикам не удалось – в больницу жильца отвезли. Здесь выяснилось, что травма спины серьезная: в стационаре мужчина провел больше трех недель, а после полгода ходил на костылях и в корсете.

Позже он обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Советский районный суд встал на его сторону и вынес решение взыскать с ТСЖ 100 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляцию. В ТСЖ считают, что свои обязанности здесь исполняют добросовестно, однако в тот день шел слабый дождь, был гололед, и дворник, работающий на территории, просто не успел дойти до той самой лестницы. Кроме того, лестница с поручнем, и, по мнению, коммунальщиков, истец сам был невнимателен и не осторожен.

Тем не мене, облсуд оставил решение районного без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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