За падение на лестнице рязанец отсудил у ТСЖ крупную сумму
Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Советского райсуда. Речь идет о споре ТСЖ и жильца, в котором райсуд встал на сторону пострадавшего.
В конце января жилец дома, обслуживаемого ТСЖ «Кальная, 39», спускался по лестнице и поскользнулся. Падая, он еще и проехал спиной вниз по ступенькам, а придя в себя, почувствовал сильную боль. Самостоятельно попасть к медикам не удалось – в больницу жильца отвезли. Здесь выяснилось, что травма спины серьезная: в стационаре мужчина провел больше трех недель, а после полгода ходил на костылях и в корсете.
Позже он обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Советский районный суд встал на его сторону и вынес решение взыскать с ТСЖ 100 тысяч рублей.
Ответчик подал апелляцию. В ТСЖ считают, что свои обязанности здесь исполняют добросовестно, однако в тот день шел слабый дождь, был гололед, и дворник, работающий на территории, просто не успел дойти до той самой лестницы. Кроме того, лестница с поручнем, и, по мнению, коммунальщиков, истец сам был невнимателен и не осторожен.
Тем не мене, облсуд оставил решение районного без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Задержана председатель ТСЖ, похищавшая взносы рязанцев за капремонт
Будучи еще и бухгалтером, деньги она уводила целых 4 года. Работала, кстати, сразу в нескольких товариществах (ПОДРОБНЕЕ)
Дольщик из Рязани отсудил у московского застройщика более 1,3 миллиона рублей
Апелляция в облсуд компании не помогла (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU