Массовую гибель рыбы в Рязанской области проверила прокуратура

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-28T10:00:24+03:00

Воду в рыбхозе спустили, а тушки убрать «забыли»

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Прокуратура Старожиловского района проверила информацию СМИ о массовой гибели рыбы, сообщает пресс-служба надзорного органа. ЧП случилось в деревне Бутырки того же района.

Напомним, видео с места появилось три недели назад. По словам очевидцев, около частного пруда – тонны погибающей рыбы.

Прокуратура выяснила, что массовая гибель карпа произошла после спуска воды в водоеме, используемом для рыбоводства. Спустив воду, здесь должны были собрать тушки рыбы, однако руководство хозяйства этого не сделало, в итоге погибшие карпы остались на берегах того самого пруда и реки Шитяс.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и направила документы в региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Руководителю хозяйства внесено представление об устранении нарушений.

– Приняты меры к сбору и утилизации биологических отходов, – говорится в сообщении надзорного органа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/736622" frameborder="0"></iframe> Тонны погибающей просто так рыбы в Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU