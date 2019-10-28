Массовую гибель рыбы в Рязанской области проверила прокуратура
Прокуратура Старожиловского района проверила информацию СМИ о массовой гибели рыбы, сообщает пресс-служба надзорного органа. ЧП случилось в деревне Бутырки того же района.
Напомним, видео с места появилось три недели назад. По словам очевидцев, около частного пруда – тонны погибающей рыбы.
Прокуратура выяснила, что массовая гибель карпа произошла после спуска воды в водоеме, используемом для рыбоводства. Спустив воду, здесь должны были собрать тушки рыбы, однако руководство хозяйства этого не сделало, в итоге погибшие карпы остались на берегах того самого пруда и реки Шитяс.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и направила документы в региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Руководителю хозяйства внесено представление об устранении нарушений.
– Приняты меры к сбору и утилизации биологических отходов, – говорится в сообщении надзорного органа.
Тонны погибающей просто так рыбы в Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU