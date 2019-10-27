На заброшенном кирпичном заводе в Шацке найден мертвым подросток

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-27T15:14:58+03:00

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25 октября на территории бывшего кирпичного завода в Шацке обнаружили мертвого подростка. По этому факту областная прокуратура, как сообщает ее пресс-служба, организовала проверку.

Обстоятельства гибели парня 2004 года рождения пока не раскрываются. Правоохранительные органы должны будут выяснить, в каких условиях живет его семья, в каких отношениях он был с близкими и сверстниками.

Так служители закона рассчитывают определить виновных лиц и степень их ответственности. «В том числе дана оценка деятельности контрольно-надзорных органов», уточнили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU