Фигуристка Александра Трусова из Рязани установила два мировых рекорда

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-27T16:01:07+03:00

Первый же взрослый этап "Гран-При" стал для Трусовой сверхуспешным. Фото: REUTERS

Досадное падение не помешало спортсменке победить на первом для себя взрослом Гран-при

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В субботу, 26 октября, уроженка Рязани Александра Трусова победила в произвольной программе на первом для себя взрослом этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Днем ранее, после короткой программы, «русская ракета» занимала лишь третье место, однако полученных баллов хватило, чтобы стать лидером по сумме двух выступлений.

Спортсменка исполнила три из обещанных четырех четверных прыжков. С первого она упала, однако не растерялась и тут же выдала чистый четверной лутц. Далее последовали уверенные каскады: четверной тулуп - тройной тулуп и четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов.

За произвольную программу Трусова получила от судей рекордные 166,62 балла (причем 100,2 из них присудили за технику исполнения) и опередила ближайшую соперницу Рику Кихиро на 10,69 балла. Итоговая сумма составила 241,02 балла, и это тоже мировой рекорд. Спортсменка обновила свои же достижения, которые установила месяцем ранее в Братиславе на Мемориале Ондрея Непелы (163,78 и 238,69).

Еще две россиянки – Евгения Медведева и Серафима Саханович – расположились на 5 и 8 местах соответственно.

Александра Трусова выиграла Skate Canada с мировым рекордом! Произвольная программа. Женщины. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Источник - Первый канал.

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ИСТОЧНИК KP.RU