Обустраивать Лысую гору в Солотче никто из подрядчиков так и не взялся

26 Окт. 19:30 2019-10-26T19:37:08+03:00

Видимо, 20 предложенных бюджетных миллионов их не устраивают

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В пятницу, 25 октября, в Рязанской городской Думе состоялось заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры. В числе прочих, депутаты рассмотрели вопрос о реализации программы «Формирование современной городской среды», сообщает пресс-служба Думы.

По информации управления благоустройства, к ноябрю должны закончиться работы в сквере имени Скобелева и около культурно-досугового центра «Октябрь». А вот на конкурс по благоустройству Лысой горы в Солотче никто из подрядчиков заявку так и не подал.

Напомним, готовясь к проведению «Новогодней столицы России-2020», здесь хотели установить новый подъемник для горнолыжных трасс, сделать освещение, озеленение, дренаж, плюс заказать еще ряд работ. Из бюджета на это планировали выделить 20 миллионов рублей, а к 31 октября подрядчик, выигравший торги, уже должен был бы сдать объект. Кстати, подъемник должен был быть для отдыхающих бесплатным.

Однако желающих взяться за проект не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU