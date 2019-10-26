2019-10-26T18:22:05+03:00
Спорт

Рязанская сборная примет участие в соревнованиях среди людей с синдромом Дауна

Турнир пройдет в столице и соберет 14 команд
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Фото: РРОО «Добрые сердца».Фото: РРОО «Добрые сердца».
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13 и 14 ноября рязанская сборная примет участие в первых в России Московских открытых соревнованиях по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна. В турнире примут участие 14 команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Рязани, Уфы, Красноярска и Владимирской области.

– «Футбол для людей с синдромом Дауна» – это первая инициатива в России, связанная с этим видом спорта среди людей с синдромом Дауна. Цель проекта – стимулировать физическое развитие детей, улучшать их коммуникативные и социальные навыки, – говорится в сообщении организаторов.

Футбольные группы были организованы благотворительными фондами «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» в содружестве с Российским государственным социальным университетом в 2015 году. Спустя год инициативу поддержала социальная программа FIFA Foundation. А в 2018 году партнером проекта стала Рязанская региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца».

Помимо поддержки ребят, цель турнира – подготовка спортсменов с синдромом Дауна к российским и международным соревнованиям по мини-футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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