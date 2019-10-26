2019-10-26T15:03:01+03:00
Спорт

В Рязани хотят построить еще один стадион

Деньги на объект планируют взять у инвестора
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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25 октября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан, сообщает пресс-служба горадминистрации. Люди обращались по вопросам установки пандусов, ремонта дорог, благоустройства дворов, возведения новых спортобъектов.

В последнем случае речь идет о стадионе: руководство Академии футбола «Спартак» попросило выделить под него участок в районе Голенчино. Новый стадион здесь хотят построить на средства инвестора.

По словам Елены Сорокиной, это зона городских парков, скверов и бульваров, не предназначенная для возведения спортобъектов. Однако на просьбу в администрации отреагировали, предложив заявителю другой участок. Глава поручила своему заместителю Игорю Тишину проработать вопрос по инвестиционному соглашению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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