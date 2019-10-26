На прокат Skate Canada рязанка Александра Трусова заявила 4 четвертных прыжка

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-26T09:56:20+03:00

Спортсменка готовится к произвольной программе и пока своей сильной стороны еще не продемонстрировала

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Рязанская фигуристка Александра Трусова безошибочно откатала свою программу на втором этапе Гран-при (Skate Canada) по фигурному катанию, который в эти выходные проходит в канадском Келоуне.

Трусова исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, тройной флип и двойной аксель, а также усложнила дорожку шагов. Получив в итоге 74,4 балла и заняв промежуточное третье место. Перед ней в турнирной таблице расположились японка Рика Кихиро (81,35) и кореянка Ён Ю (78,22).

Стоит отметить, что короткая программа не является сильной стороной рязанки. Свою мощь – четверные прыжки – Саша демонстрирует в произвольной. Так что отставание от лидера в 6,95 балла, пока кажущееся огромным, может растаять как дым.

Тем более на следующий прокат двукратная чемпионка среди юниоров заявила аж 4 (!) четверных прыжка.

Еще две россиянки – Евгения Медведева (62,89) и Серафима Саханович (62,63) – заняли 6-е и 7-е места соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU