2019-10-25T17:20:37+03:00
Происшествия

Рязанца будут судить за инцидент в полицейской машине

Он ударил стража порядка в лицо, превратившись из мелкого хулигана в будущего уголовника
Антон КОНОВАЛОВ
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В Шилове суд рассмотрит дело о нападении на представителя власти. Обвиняемому инкриминируют «применение насилия, опасного для здоровья» полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Мужчина ударил стража порядка прямо в служебной машине, куда его препроводили из-за хулиганских выходок.

Произошло это в июне. Изначально наряд отреагировал на сообщение о нетрезвой компании, которая колесила на автомобиле по берегу Оки близ улицы Набережной. Когда тот самый ВАЗ нашли, около него стоял пассажир, который вел себя вызывающие и горланил матом.

Общаясь с полицейским на заднем сидении, мужчина заехал ему кулаком в челюсть. Отек мягких тканей, раны слизистой оболочки губы и сколы зубов – такие травмы получил потерпевший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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