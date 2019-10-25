В Рязанской области построят первое футбольное поле с подогревом

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-25T16:49:00+03:00

И появится оно не в областном центре, а в городе Рыбное

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В райцентре Рыбное полным ходом идет реконструкция местного стадиона. В недалеком будущем там появится футбольное поле с искусственным газоном и подогревом. Проект реализовывается в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Издательство «Пресса» сообщает, что подготовительный этап работ уже завершен. В ближайшее время рабочие установят емкость для сбора воды, проложат трубы отопления, засыплют гранитный щебень. Далее дело станет за выравнивающим слоем, укладкой газона и устройством беговых дорожек.

Параллельно с реконструкцией поля началась и реконструкция административного здания и трибун. После завершения работ планируется, что стадион сможет принимать официальные всероссийские соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU