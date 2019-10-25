2019-10-25T15:34:17+03:00
Общество

Меценат, вернувший Орден Ленина Рязанской области, выходит «из тени»?

На страничке губернатора «Вконтакте» появился опрос о возможности вручения герою звания Почетного гражданина региона
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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На страничке губернатора в социальной сети «Вконтакте» появился опрос – достоин ли меценат, вернувший пропавший из подноса прошлого правительства Орден Ленина, стать почетным гражданином Рязанской области?

Этот пост еще раз напомнил нам о загадочной истории, развернувшейся осенью 2017 года. Тогда благодаря телеканалу РЕН-ТВ стало известно, что в интернете появилось объявление о продаже Ордена Ленина, врученного Рязанской области в 1959 году за вклад в народное хозяйство. Продавец, разместивший объявление, якобы из Бостона, прилагал фотографию орденской книжки и просил за награду из чистого золота и платины 22,5 тысячи долларов. Указывая при этом, что «возможен небольшой торг».

А уже буквально через три дня тогдашний заместитель губернатора Сергей Филимонов, показал награду журналистам. Тогда же пресс-секретарь главы региона Денис Арапов сообщил, что неизвестный просто передал награду в правительство:

- На данный момент мы не знаем ни фамилии, ни имени этого человека. Где все это время находилась пропавшая награда также неизвестно.

Выходит, что раз такой опрос появился, имя мецената стало известно или он сам раскрыл свое инкогнито?

На момент написания этой новости в опросе приняло участие чуть более 200 человек. По мнению подавляющего большинства, а это почти 65%, меценат достоин стать Почетным гражданином Рязанской области.

СПРАВКА «КП»

Награждение более чем полувековой давности было связано с так называемой рязанской аферой. Когда первый секретарь обкома Ларионов организовал сверхплановую сдачу мяса государству, для чего отправил на убой почти всех коров региона. Когда же через два года обман раскрылся, Алексей Ларионов застрелился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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