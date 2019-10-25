В выходные в Рязанской области будет сухо и тепло

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-25T14:52:22+03:00

При этом синоптики обещают облачную погоду

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ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 26 октября.

В субботу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до +3...+8°С, днем столбики термометров достигнут +10...+15°С.

По предварительному прогнозу на 27 октября, в воскресенье будет также облачно и в основном без осадков. Ветер местами усилится до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9°С, днем по области потеплеет до +11…+16ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU