На нескольких улицах Рязани в понедельник отключат электричество
28 октября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — работы на воздушной линии.
В понедельник с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Михайловское шоссе, д. 88а, д. 88г, дома с 94 по 184;
- ул. 1-й Михайловский проезд, дома с 3 по 7;
- ул. 2-й Михайловский проезд, дома с 3 по 9;
- ул. 3-й Михайловский проезд, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15;
- поселок Машинистов, дома с 1 по 16;
- ул. Пойменная, дома с 1 по 49.
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