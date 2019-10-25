2019-10-25T14:31:30+03:00
Недвижимость

На нескольких улицах Рязани в понедельник отключат электричество

Энергетики проведут профилактические работы на воздушной линии
Яков РЫКОВ
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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28 октября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения — работы на воздушной линии.

В понедельник с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Михайловское шоссе, д. 88а, д. 88г, дома с 94 по 184;

- ул. 1-й Михайловский проезд, дома с 3 по 7;

- ул. 2-й Михайловский проезд, дома с 3 по 9;

- ул. 3-й Михайловский проезд, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15;

- поселок Машинистов, дома с 1 по 16;

- ул. Пойменная, дома с 1 по 49.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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