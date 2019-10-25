2019-10-25T14:05:10+03:00
Общество

Последние «доступные парковки» в Рязани обещают сдать в октябре

Провалившуюся в 2018 году программу завершают тремя контрактами
Антон КОНОВАЛОВ
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Власти объявили о скором завершении провалившейся в 2018 году программы «Доступная парковка». Хотя администрация Рязани обозначила, что подрядчики сдадут объекты во второй половине ноября, представитель управления энергетики и ЖКХ дал местным депутатам более оптимистичный прогноз:

- На большинстве парковок асфальт уложен. Планируем, что в октябре работы будут завершены, - сказал чиновник.

Муниципалитет дополнительно заключил три контракта с компаниями «Техногрупп» и «Стройконтакт». В них обозначены следующие адреса (в скобках – количество машиномест):

- ул.Островского, д. 6, корп. 1 (8);

- ул.Братиславская, д. 19 (8);

- ул.Братиславская, д. 23, д. 25 (12);

- ул.Братиславская, д. 19, корп. 1 (15);

- ул.Черновицкая, д. 13 (8);

- ул.6-я Линия, д. 4 (8);

- ул.Черновицкая, д. 7, корп. 1 (8);

- ул.Черновицкая, д. 25, корп. 2, ул.Березовая, д. 10 (18);

- ул.Советской Армии, д. 3 (21);

- ул.Советской Армии, д. 3 корп. 2 (8);

- ул.Новоселов, д. 17, корп. 1 (5);

- ул. Новоселов, д. 29 (8);

- Касимовское шоссе, д. 38-40 (13);

- Касимовское шоссе д. 52-54 (16).

ИСТОЧНИК KP.RU

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