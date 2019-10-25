Последние «доступные парковки» в Рязани обещают сдать в октябре
Власти объявили о скором завершении провалившейся в 2018 году программы «Доступная парковка». Хотя администрация Рязани обозначила, что подрядчики сдадут объекты во второй половине ноября, представитель управления энергетики и ЖКХ дал местным депутатам более оптимистичный прогноз:
- На большинстве парковок асфальт уложен. Планируем, что в октябре работы будут завершены, - сказал чиновник.
Муниципалитет дополнительно заключил три контракта с компаниями «Техногрупп» и «Стройконтакт». В них обозначены следующие адреса (в скобках – количество машиномест):
- ул.Островского, д. 6, корп. 1 (8);
- ул.Братиславская, д. 19 (8);
- ул.Братиславская, д. 23, д. 25 (12);
- ул.Братиславская, д. 19, корп. 1 (15);
- ул.Черновицкая, д. 13 (8);
- ул.6-я Линия, д. 4 (8);
- ул.Черновицкая, д. 7, корп. 1 (8);
- ул.Черновицкая, д. 25, корп. 2, ул.Березовая, д. 10 (18);
- ул.Советской Армии, д. 3 (21);
- ул.Советской Армии, д. 3 корп. 2 (8);
- ул.Новоселов, д. 17, корп. 1 (5);
- ул. Новоселов, д. 29 (8);
- Касимовское шоссе, д. 38-40 (13);
- Касимовское шоссе д. 52-54 (16).
ИСТОЧНИК KP.RU