2019-10-25T13:40:01+03:00
Общество

В Рязанской области число пользователей видеонаблюдения от «Ростелекома» выросло в 1,5 раза

С ее помощью можно даже связаться с близкими, которые находятся дома
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В Рязанской области количество пользователей «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. Цифровой сервис позволяет удаленно при наличии доступа в интернет просматривать и контролировать происходящее дома.

Цифровая видеокамера оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, а также датчиками звука и движения. При фиксации движения в указанной зоне система моментально уведомит об этом хозяина. Внутренняя камера работает через Wi-Fi, оснащена микрофоном с функцией Push-to-talk, которая транслирует голосовые сообщения. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. Внешние камеры защищены от дождя, снега, повышенных и пониженных температур и даже грозовых разрядов.

«Видеонаблюдение» – это облачная услуга с высоким уровнем защиты данных клиента. Видеозаписи хранятся от 7 до 30 дней, в зависимости от тарифа, на защищенных серверах цифрового провайдера.

– Мы обеспечиваем наших пользователей всеми сервисами для создания цифровой экосистемы. Видеонаблюдение – одна из важнейших ее составляющих – помогает быть всегда в курсе, вернулся ли со школы ребенок, делает ли он уроки, чем занимаются домашние питомцы, как чувствуют себя старшие члены семьи, – говорит директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Заботясь о безопасности родных и дома, современный потребитель думает и о надежной защите своих данных. Так, решение от «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи информации – от самой камеры до дата-центров.

Подробности о сервисе «Видеонаблюдение» можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, или на сайте компании.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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