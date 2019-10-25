Vellcom group подвела итоги конкурса детского рисунка

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-25T12:28:59+03:00

Жюри оказалось перед непростым выбором: ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и исполнения

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20 октября были подведены итоги конкурса детского рисунка «Дом моей мечты». Ученики училища Вагнера и художественных школ Рязани представили на конкурс более 250 работ, из которых в финал прошли 40 самых ярких и креативных.

Фото: Vellcom group

Жюри оказалось перед непростым выбором: ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и исполнения. Далее голосование было народным, победителей выбирали посредством лайков во «ВКонтакте» в группе организатора.

Фото: Vellcom group

Победители, занявшие 1-е места:

- категория 10-13 лет: Лапшина Вика, Габдуллина Диляра, Тетеркина Варвара;

- категория 14-17 лет: Бондарец Анна, Комарова Ксения, Светикова Полина.

Фото: Vellcom group

Также специальным призом была награждена Федосова Кристина за лучшую работу по мнению Vellcom group.

Фото: Vellcom group

Фото: Vellcom group

Фото: Vellcom group

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ИСТОЧНИК KP.RU