Vellcom group подвела итоги конкурса детского рисунка
20 октября были подведены итоги конкурса детского рисунка «Дом моей мечты». Ученики училища Вагнера и художественных школ Рязани представили на конкурс более 250 работ, из которых в финал прошли 40 самых ярких и креативных.
Фото: Vellcom group
Жюри оказалось перед непростым выбором: ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и исполнения. Далее голосование было народным, победителей выбирали посредством лайков во «ВКонтакте» в группе организатора.
Фото: Vellcom group
Победители, занявшие 1-е места:
- категория 10-13 лет: Лапшина Вика, Габдуллина Диляра, Тетеркина Варвара;
- категория 14-17 лет: Бондарец Анна, Комарова Ксения, Светикова Полина.
Фото: Vellcom group
Также специальным призом была награждена Федосова Кристина за лучшую работу по мнению Vellcom group.
Фото: Vellcom group
Фото: Vellcom group
Фото: Vellcom group
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ИСТОЧНИК KP.RU