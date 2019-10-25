Рязанцам бесплатно проведут скрининг-диагностику на инсульт
В рамках мероприятий, посвященных Дню борьбы с инсультом, 29 октября в поликлинике Областной клинической больницы состоится акция
29 октября в поликлинике ОКБ всем желающим проведут бесплатную скрининг-диагностику и дадут индивидуальные рекомендации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Все пришедшие получат результаты анализов на показатели холестерина, глюкозы и артериального давления, а также результаты расчета индивидуальной массы тела.
«Все это крайне важно для определения риска инсульта. Кроме того, тем, кто придет в этот день в поликлинику, расскажут, как раз распознать симптомы инсульта и спасти человека от последствий этого заболевания», — говорится в сообщении.
Акция «Скажи инсульту нет - протяни руку здоровью» пройдет 29 октября, начало в 09:30.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
От «лечебного голодания» к дистрофии желудка
Рязанский врач рассказал, к чему приводят интернет-советы и дал несколько важных рекомендаций (подробнее).
Рязанские врачи рассказали, что помогает бороться с раком молочной железы
Медики регулярно выявляют злокачественные новообразования на первой и второй стадиях (подробнее).
Глазное дно. Как новорожденных рязанских детей спасают от слепоты
Только постоянная диагностика и высокий уровень работы реанимационной службы могут избавить младенца от ретинопатии (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU