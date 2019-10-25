2019-10-25T12:17:00+03:00
Здоровье

Рязанцам бесплатно проведут скрининг-диагностику на инсульт

Все пришедшие получат результаты анализов на показатели холестерина, глюкозы и артериального давления
Яков РЫКОВ
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Всем желающим проведут бесплатную скрининг-диагностику и дадут индивидуальные рекомендации.Всем желающим проведут бесплатную скрининг-диагностику и дадут индивидуальные рекомендации.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В рамках мероприятий, посвященных Дню борьбы с инсультом, 29 октября в поликлинике Областной клинической больницы состоится акция

29 октября в поликлинике ОКБ всем желающим проведут бесплатную скрининг-диагностику и дадут индивидуальные рекомендации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Все пришедшие получат результаты анализов на показатели холестерина, глюкозы и артериального давления, а также результаты расчета индивидуальной массы тела.

«Все это крайне важно для определения риска инсульта. Кроме того, тем, кто придет в этот день в поликлинику, расскажут, как раз распознать симптомы инсульта и спасти человека от последствий этого заболевания», — говорится в сообщении.

Акция «Скажи инсульту нет - протяни руку здоровью» пройдет 29 октября, начало в 09:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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