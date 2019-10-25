Рязанец избил случайного собутыльника и снял с него куртку
В Рязани по горячим следам раскрыли очередной грабеж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне в дежурную часть обратился 38-летний рязанец, который сообщил, что в одном из дворов по улице Великанова его избили и отобрали куртку.
Оперативники опросили пострадавшего и выяснили, что рязанец, распивая алкоголь в небольшом кафе, познакомился с случайным собутыльником. Когда мужчины вышли на улицу подышать, новый знакомый избил его, снял куртку и скрылся.
Пострадавший подробно описал внешность собутыльника и пропавшую куртку. Вскоре полицейские во время обследования окрестных улиц заметили мужчину в куртке, похожей на похищенную. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний рязанец.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU