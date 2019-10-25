2019-10-25T11:43:52+03:00
Происшествия

Рязанец избил случайного собутыльника и снял с него куртку

Полиция по горячим следам раскрыла ограбление на улице Великанова
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Вскоре полицейские во время обследования окрестных улиц заметили мужчину в куртке, похожей на похищенную.Вскоре полицейские во время обследования окрестных улиц заметили мужчину в куртке, похожей на похищенную.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Рязани по горячим следам раскрыли очередной грабеж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратился 38-летний рязанец, который сообщил, что в одном из дворов по улице Великанова его избили и отобрали куртку.

Оперативники опросили пострадавшего и выяснили, что рязанец, распивая алкоголь в небольшом кафе, познакомился с случайным собутыльником. Когда мужчины вышли на улицу подышать, новый знакомый избил его, снял куртку и скрылся.

Пострадавший подробно описал внешность собутыльника и пропавшую куртку. Вскоре полицейские во время обследования окрестных улиц заметили мужчину в куртке, похожей на похищенную. Им оказался ранее судимый за кражу 30-летний рязанец.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

С двух рязанских домов украли 350 метров телефонного кабеля

Полиция раскрыла кражу по горячим следам, в течение пары часов. Воришка задержан (подробнее).

На Шпалозаводе в Рязани украли битумный насос

Воришка без проблем проник на предприятие, стащил металлические конструкции и сдал в пункт приема металлолома (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обвиняемого в убийстве Александра Заварзина экстрадировали из Польши
Меценат, вернувший Орден Ленина Рязанской области, выходит «из тени»?
В выходные в Рязанской области будет сухо и тепло
На нескольких улицах Рязани в понедельник отключат электричество
Последние «доступные парковки» в Рязани обещают сдать в октябре
В Рязанской области число пользователей видеонаблюдения от «Ростелекома» выросло в 1,5 раза
Vellcom group подвела итоги конкурса детского рисунка
Маршрут №46 в Рязани свяжет Семчино и Олимпийский городок
Рязанцам бесплатно проведут скрининг-диагностику на инсульт
На трассе под Рязанью две иномарки насмерть сбили пешехода
Роспотребнадзор засудил рязанский медицинский центр «Счастье»
Рязанские врачи запатентовали новый способ подтяжки кожи на лице
В Рязани эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
Любил, руки лизал, а его убили. Под Рязанью повесили пса по кличке Барон
На трассе под Рязанью насмерть сбили дорожного рабочего
В рязанском МФЦ поставят кабину быстрой сдачи данных на загранпаспорт
В Рязани появятся скамейки внутри 5-метровых новогодних шаров
Рязанские села не исчезают, даже когда в них не остается жителей
На улице Почтовой в Рязани начался обратный отсчет до Нового года
31 октября гордума Рязани будет решать вопрос о школе в Лесопарке
Жители рязанской многоэтажки подозревают, что их кто-то обманывает
МГИК приказал уволить преподавателей рязанского филиала
В Рязанской области почтовые автомобили проезжают за год расстояние равное 100 экваторам
Из-за акции ФСБ ограничат парковку на двух улицах Рязани
«Ростелеком» предлагает рязанским школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
В Рязани из оборота изъяли 30 партий молочной продукции
Суд отказал в аресте счетов предприятия-отравителя рязанской реки
С рязанских предприятий изъяли 40 партий хлеба