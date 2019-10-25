На трассе под Рязанью две иномарки насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-25T10:26:00+03:00

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24 октября около шести часов вечера в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 42-летний рязанец за рулем Peugeot 3008 сбил переходившего дорогу 41-летнего мужчину. После этого пешехода попал под колеса еще одного автомобиля - Nissan Terrano.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Напомним, ранее мы сообщали, что на этой трассе легковой автомобиль сбил дорожного рабочего (читайте подробнее).

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один человек получил травмы. Инспекторы ГИБДД выявили 10936 нарушений Правил дорожного движения и задержали семь пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU