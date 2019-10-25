Роспотребнадзор засудил рязанский медицинский центр «Счастье»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-25T09:54:19+03:00

Руководство организации не возвращало деньги за оплаченные и не оказанные медицинские услуги

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В рязанский Роспотребнадзор поступают жалобы на деятельность медицинской организации ООО «Счастье».

Специалисты управления установили, что в соответствии с договорами на оказание услуг по абонементу, медорганизация оказывает платную доврачебную, амбулаторно-поликлиническую и специализированную помощь. Потребители же обязуются эти услуги оплатить. Но оплата медицинских услуг происходила заемными деньгами путем заключения кредитных договоров.

При расторжении договора по инициативе потребителя, ООО «Счастье» в добровольном порядке не возвращало деньги за оплаченные и не оказанные медицинские услуги.

В итоге Роспотребнадзор обратился в суды с исковыми заявлениями в защиту прав потребителей. Все исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

В пользу трех потребителей с ООО «Счастье» взысканы деньги в размере 196 450 рублей, а также штрафы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в размере 98 225 рублей (всего 294 675 рублей).

Кроме того, Роспотребнадзор на данный момент подал еще четыре иска в отношении ООО «Счастье».

КУДА ЗВОНИТЬ?

При возникновении вопросов потребители могут обращаться по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62.

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ИСТОЧНИК KP.RU