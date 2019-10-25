Роспотребнадзор засудил рязанский медицинский центр «Счастье»
В рязанский Роспотребнадзор поступают жалобы на деятельность медицинской организации ООО «Счастье».
Специалисты управления установили, что в соответствии с договорами на оказание услуг по абонементу, медорганизация оказывает платную доврачебную, амбулаторно-поликлиническую и специализированную помощь. Потребители же обязуются эти услуги оплатить. Но оплата медицинских услуг происходила заемными деньгами путем заключения кредитных договоров.
При расторжении договора по инициативе потребителя, ООО «Счастье» в добровольном порядке не возвращало деньги за оплаченные и не оказанные медицинские услуги.
В итоге Роспотребнадзор обратился в суды с исковыми заявлениями в защиту прав потребителей. Все исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
В пользу трех потребителей с ООО «Счастье» взысканы деньги в размере 196 450 рублей, а также штрафы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в размере 98 225 рублей (всего 294 675 рублей).
Кроме того, Роспотребнадзор на данный момент подал еще четыре иска в отношении ООО «Счастье».
КУДА ЗВОНИТЬ?
При возникновении вопросов потребители могут обращаться по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62.
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ИСТОЧНИК KP.RU