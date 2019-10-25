2019-10-25T09:18:47+03:00
Здоровье

Рязанские врачи запатентовали новый способ подтяжки кожи на лице

Революционная методика лифтинга уже востребована пластическими хирургами Мексики, Италии и Таиланда
Яков РЫКОВ
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Для фиксации мышцы не вкручивают в голову медицинские винты и не используют инородные материалы.Для фиксации мышцы не вкручивают в голову медицинские винты и не используют инородные материалы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Рязани запатентовали способ лифтинга (процедура подтяжки кожи) лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

По информации ведомства, новая методика в два раза продлевает действие пластических операций и уже востребована специалистами Италии, Мексики и Таиланда.

— Это эндоскопическая методика, при которой вместо больших разрезов делается всего три прокола в волосистой части головы, — рассказывает главный пластический хирург Рязанской области Владислав Иванов. — Второй момент - для фиксации мышцы мы не вкручиваем в голову медицинские винты и не используем инородные материалы, как это делается при аналогичных операциях. Мы рассекаем мышцу так, что фактически у нас затылочная мышца начинает тянуть весь лоб назад, поднимая мышцы лба, и фиксируем их при помощи рассасывающейся коллагеновой губки. Этим достигается физиологичность, а также сохраняется индивидуальная мимика.

По словам врача, коллагеновая губка покрыта с одной стороны белком фибриногеном и препаратом для свертываемости крови тромбином, образующими естественный биологический клей.

— Отсутствие инородных тел, точек нагрузки в месте прикрепления тканей и внутренних швов увеличивает действие лифтинга до двух раз, в то время как обычно эффект длится четыре-пять лет, — продолжает хирург. — Кроме того, коллагеновая губка обладает кровоостанавливающим действием, профилактируя образование скоплений серозной жидкости и гематом, часто возникающих в раннем послеоперационном периоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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