В Рязани эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»

24 Окт. 23:41 2019-10-24T23:59:13+03:00

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В четверг, 24 октября, около девяти часов вечера сотрудники полиции и спасатели эвакуировали сотрудников и посетителей рязанского строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной для таких действий стала бесхозная сумка. Оперативно к зданию приехали кинологи – их автомобиль многие из посетителей могли видеть на парковке.

К счастью, тревога оказалось ложной. Никаких опасных для жизни предметов в сумке не нашли. Через непродолжительное время магазин продолжил работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU