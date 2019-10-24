В Рязани эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
Вечером 24 октября к строительному гипермаркету примчали полиция, пожарные и скорая
Фото с места событий.
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В четверг, 24 октября, около девяти часов вечера сотрудники полиции и спасатели эвакуировали сотрудников и посетителей рязанского строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной для таких действий стала бесхозная сумка. Оперативно к зданию приехали кинологи – их автомобиль многие из посетителей могли видеть на парковке.
К счастью, тревога оказалось ложной. Никаких опасных для жизни предметов в сумке не нашли. Через непродолжительное время магазин продолжил работу в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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