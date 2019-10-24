В рязанском МФЦ поставят кабину быстрой сдачи данных на загранпаспорт

СЕГОДНЯ 20:22 2019-10-24T20:22:12+03:00

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Во время публичного отчета перед рязанской общественностью на площадке «Точка кипения» исполняющий обязанности регионального министра промышленности и экономического развития Андрей Варфоломеев рассказал, что Рязанская область купит новое оборудование для быстрой сдачи данных на загранпаспорт. Это криптобиокабина – новейшая разработка российских ученых. Ее планируется установить в МФЦ на улице Каширина в начале 2020 года.

Для получения загранпаспорта нового образца рязанцы сдают биометрические данные, и сегодня ради этого приходится записываться заранее всего на два дня в неделю. С появлением же кабины это можно будет сделать в любой день и час, а также совсем не общаться работниками МФЦ и с сотрудниками МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU