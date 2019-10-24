Рязанские села не исчезают, даже когда в них не остается жителей

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-24T19:43:58+03:00

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На площадке «Точка кипения», где перед рязанцами отчитываются руководители подразделений правительства Рязанской области, министру имущественных отношений Михаилу Майорову был задан вопрос, почему в регионе так много нежилых населенных пунктов.

– Когда жителей в селе становится ноль человек, можно запустить процесс ликвидации населенного пункта, – ответил Майоров. – Но процедура это тяжелая и долгая. К тому же в селе могут оставаться пригодные для жилья дома, хоть собственники в них постоянно и не зарегистрированы. Они могут владеть этими домами, которые используют как дачи. Так что упразднять деревни и поселки мы не торопимся. Но если это происходит, то все существующие там участки приходится переводить из категории «земли населенного пункта» в другие категории.

ИСТОЧНИК KP.RU