2019-10-24T17:55:33+03:00
Общество

Жители рязанской многоэтажки подозревают, что их кто-то обманывает

Сотни жильцов обеспокоены развернувшейся под окнами стройкой
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Тот самый "подозрительный" забор.Тот самый "подозрительный" забор.
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Жители рязанской многоэтажки обеспокоены развернувшейся под их окнами стройкой. Речь идет о земельном участке, примыкающим к девятиэтажному дому №17 корпус 1 по улице Интернациональной (Рязань).

В администрации города сообщили, что разрешение на строительство объекта «Офисы и представительства» 10 января 2019 года выдано Дмитрию Старкову. Действует оно до 30 августа 2020 года. Здание одноэтажное площадью 1149 квадратных метров, общая площадь участка 3655 квадратных метров.

Известно также, что земля находится в аренде. Согласно части 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства предусматривается исключительно государственный строительный надзор (компетенции Государственной инспекции строительного надзора Рязанской области).

Жители опасаются, что «офисы и представительства» по мановению «волшебной палочки» превратится в продуктовый гипермаркет, а их новыми соседями станут крысы и тараканы.

Интересно, что вопреки правилам на заборе стройки не установлен информационный щит о возводимом объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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