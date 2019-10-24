2019-10-24T16:51:34+03:00
Общество

В Рязанской области почтовые автомобили проезжают за год расстояние равное 100 экваторам

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Фото: Почта РоссииФото: Почта России
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Суммарный пробег почтовых машин автопарка УФПС Рязанской области за год составляет около 4 миллиона километров – это расстояние, равное по протяженности 100 экваторам земли.

Автопарк почтовых машин в регионе – 122 единицы транспорта, среди них 6 специализированных автомобилей курьерской доставки и 4 передвижных отделения почтовой связи на базе шасси ГАЗ и УАЗ. За последние 5 лет автопарк обновлен на 40%.

В штате водителей автобазы трудятся 97 сотрудников. Почтовые водители – настоящие мастера своего дела, ведь основным требованием к их работе всегда остается своевременно и в сохранности доставить груз, несмотря на погоду или транспортную доступность.

Обучение водителей, равно как и других специалистов предприятия, ведется постоянно. Оно проходит в несколько этапов в течение года.

Ежегодно водители повторяют правила дорожного движения по 20-часовой программе, после чего сдают экзамены. Кроме того, мы проводится инструктаж и практические занятия по вождению в разных погодных условиях: переход с зимы на лето и, наоборот, с лета на зиму, поездки во время гололеда, распутицы, снежных заносов и так далее.

Обучение проводится на территории автобазы, непосредственно на рабочем месте, как для вновь принятых, так и для опытных водителей. Регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства, на которых определяют лучшего почтового водителя.

Все почтовые автомобили оборудованы спутниковой навигационной системой.

В Рязанской области почта доставляется во все 2,7 тысячи удаленных и разбросанных населенных пунктов региона, протяженность почтовых маршрутов составляет 30 тысяч километров.

На таких авто почту развозили в 1960-х годах.

На таких авто почту развозили в 1960-х годах.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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