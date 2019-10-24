Из-за акции ФСБ в Рязани ограничат парковку на двух улицах Рязани
25 октября с 10:30 до 12:30 по проезду Завражнова закроют движение транспорта и парковку, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина ограничения — проведение военно-патриотической акции «Дни образовательных организаций ФСБ России».
Чиновники просят рязанцев не парковать в ближайшую пятницу свой транспорт:
- с 08:00 до 12:30 по проезду Завражнова;
- с 08:00 до 15:00 по улице Полонского по нечетной стороне.
«Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута», — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU