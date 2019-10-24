Из-за акции ФСБ в Рязани ограничат парковку на двух улицах Рязани

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-24T16:30:15+03:00

Чиновники просят рязанцев не парковать в ближайшую пятницу свой транспорт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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25 октября с 10:30 до 12:30 по проезду Завражнова закроют движение транспорта и парковку, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина ограничения — проведение военно-патриотической акции «Дни образовательных организаций ФСБ России».

Чиновники просят рязанцев не парковать в ближайшую пятницу свой транспорт:

- с 08:00 до 12:30 по проезду Завражнова;

- с 08:00 до 15:00 по улице Полонского по нечетной стороне.

«Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU